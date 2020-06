Fim de semana no Brasil marcado por manifestações contra e a favor de Bolsonaro

As ruas do Brasil foram palco de manifestações contra e a favor do Governo, numa altura em que o país ultrapassa os 500 mil casos de Covid-19 e regista quase 30 mil mortes.

Em todos os estados brasileiros, têm aumentado o número de mortes em casa, que sem a testagem, são identificadas como síndrome respiratória.

Até domingo, as manifestações nas ruas eram de apoio a Bolsonaro, de acordo com sua postura contra o distanciamento social. Os protestos contra o Presidente, que estavam restritos às pessoas a baterem panelas nas janelas, romperam com a quarentena neste fim de semana.