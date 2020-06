Reabertura de centro comercial em Matosinhos com grande afluência

Com excepção de Lisboa, os centros comerciais abriram hoje em todo o país, no dia em que marca a terceira fase do plano de desconfinamento. Em Matosinhos, a reabertura de um dos maiores shoppings da região, teve uma grande afluência e novas regras para lojistas e visitantes.