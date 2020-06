UNICEF Portugal apela ao Governo para ouvir as crianças sobre o regresso às aulas

O novo coronavírus alterou a vida a milhares de alunos e a UNICEF Portugal sugere que as escolas recebam no verão as crianças que tiveram dificuldades de aprendizagem durante o ensino à distância.

Além disso deixa um apelo ao Governo por considerar que até aqui houve pouca participação dos mais novos nas decisões, sobretudo dos mais desfavorecidos.