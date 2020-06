Campo Pequeno voltou a respirar (de máscara) com o espetáculo de Bruno Nogueira e Manuela Azevedo

O espectáculo de Bruno Nogueira e de Manuela Azevedo no palco do Campo Pequeno, em Lisboa, marcou o dia da reabertura das salas de espectáculo, cinemas e teatros.

"Deixem o Pimba em Paz" foi visto por cerca de duas mil pessoas - metade da lotação do espaço - com máscaras e com cadeiras vazias entre aqueles espectadores que não coabitam.

Bruno Nogueira e Manuela Azevedo contaram à SIC que estavam com muita vontade de regressar aos palcos e estar "em contacto com o público".

O humorista e a cantora lamentaram ainda a falta de apoio à classe e confessaram que não se sentem representados pelo atual Ministério da Cultura.

António Costa, que assistiu ao espectáculo, disse que só há uma forma de responder aos problemas dos artistas: "reativar a atividade".