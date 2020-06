Cascais toma medidas. "Estação de serviço não é uma discoteca nem um bar"

A Câmara de Cascais decidiu proibir a venda de bebidas alcoólicas em bombas de gasolina a partir das 20 horas desta terça-feira.

A decisão surge para acabar com os ajuntamentos de jovens que, com os bares e discotecas fechadas, compravam álcool nas bombas de gasolina e se juntavam depois para beber, violando as regras de saúde pública.

O objetivo é acabar com a concentração de grupos com mais de dez pessoas. Esta proibição vai vigorar enquanto se mantiver a situação de calamidade. Carlos Carreiras, presidente da autarquia de Cascais, diz que a medida é uma reação para conter o problema.