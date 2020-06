Estabelecimentos comerciais e de ensino já abriram em França

Arrancou esta terça-feira a segunda de desconfinamento em França, com a reabertura da maioria dos estabelecimentos comerciais e de ensino. Em Paris, no entanto, continuam em vigor algumas retrições.

Na região da capital francesa apenas foi permitido abrir as esplanadas dos restaurantes, depois de terem permanecido quase dois meses e meio fechados.

No resto do país, abre a totalidades dos estabelecimentos, mas com um limite até 10 pessoas por grupo, separação de um metro entre mesas e proibição de consumo de pé, por exemplo, ao balcão.

Em França, o coronavírus matou quase 29 mil pessoas.