11 mortes e 366 novos casos de Covid-19 em Portugal. Mais 210 recuperados

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quarta-feira-feira a existência de 1.447 mortes e 33.261 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.436 para 1.447, mais 11, enquanto o número de infetados aumentou de 32.895 para 33.261, mais 366, o que representa um aumento de 1,1%.

O número de casos recuperados subiu de 19.869 para 20.079, mais 210.

Há 428 doentes internados, menos quatro em relação a ontem. 56 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, menos dois face a terça-feira.

No Relatório de Situação divulgado esta quarta-feira, há, desde 1 de janeiro, um total de 331.094 casos suspeitos, dos quais 1.944 aguardam os resultados das análises e 295.889 testes que deram negativo.

A região Norte é a que regista o maior número de casos (16.804 - mais 15) e mortos (796 - mais 5). No Centro há 3.765 casos (mais 12) e 240 óbitos, enquanto que na região de Lisboa e Vale do Tejo registam-se 11.828 casos (mais 335) e 380 vítimas mortais (mais 10). Seguem-se o Algarve (376 casos - mais 4 - e 15 mortos), os Açores (138 casos - mais 1 - e 15 mortos), o Alentejo (260 casos e 1 morto) e a Madeira, com 91 casos .

Os casos confirmados:

374 meninos (mais 10) e 350 meninas (mais 9) com menos de 10 anos;

1.140 jovens (mais 22) entre os 10 e os 19 anos;

2.030 homens (mais 39) e 2.421 mulheres (mais 35) entre os 20 e 29 anos;

2.270 homens (mais 28) e 2.781 mulheres (mais 29) entre os 30 e 39 anos;

2.346 homens (mais 31) e 3.230 mulheres (mais 31) entre 40 e os 49 anos;

2.216 homens (mais 24) e 3.239 mulheres (mais 22) entre os 50 e os 59 anos;

1.677 homens (mais 7) e 1.923 mulheres (mais 14) entre os 60 e 69 anos;

1.256 homens (mais 10) e 1.393 mulheres (mais 16) entre os 70 e os 79 anos;

1.500 homens (mais 17) e 3.115 mulheres (mais 26) com mais de 80 anos.

No que diz respeito aos óbitos:

1 homem e 1 mulher entre os 29 e os 39 anos;

1 mulher entre os 30 e os 39 anos;

10 homens e 7 mulheres (mais 1) entre os 40 e os 49 anos;

31 homens e 15 mulheres (mais 1) entre os 50 e os 59 anos;

85 homens (mais 2) e 43 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

167 homens (mais 2) e 111 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

418 homens (mais 8) e 557 mulheres (mais 9) com mais de 80 anos.

Os dados da DGS precisam que o concelho de Lisboa é o que regista o maior número de casos de infeção pelo novo coronavírus (2.486), seguido por Vila Nova de Gaia (1.580), Porto (1.361), Matosinhos (1.285), Braga (1.228) e Gondomar (1.086).