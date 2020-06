Covid-19: A cidade exceção no Brasil

A ordem que vem do Governo federal é para não deixar que o combate a pandemia paralise as atividades económicas do país.

A cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, com 500 mil habitantes, registou sete mortes e a última foi há um mês.

A capital de Santa Catarina foi uma das primeiras cidades do Brasil a publicar um decreto para manter as pessoas em casa, com a interrupção de aulas, comércio e transporte público. O município também colocou em prática um sistema de triagem e testagem em massa.