Espanha reabre fronteiras terrestres com Portugal e França a 22 de junho

A ministra espanhola do Turismo, Reyes Maroto, afirmou esta quinta-feira que todas as restrições aos postos fronteiriços com França e Portugal serão levantadas a partir de 22 de junho.

Do lado português, ainda não há qualquer confirmação por parte do Governo a propósito de uma eventual reabertura.

As autoridades espanholas fecharam as fronteiras em meados de março, exceto a espanhóis, a trabalhadores transfronteiriços e a condutores de mercadorias, num período em que o paí­s entrou em isolamento, de forma a travar o contágio.

Espanha é o quarto país do mundo mais afetado pela pandemia da Covid-19, com mais de 287 mil infetados e 27.128 mortes associadas ao novo coronavírus.