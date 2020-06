10 mortes e 377 casos de Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas. Mais 203 recuperados

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta sexta-feira-feira a existência de 1.465 mortes e 33.969 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.455 para 1.465, mais 10, enquanto o número de infetados aumentou de 33.592 para 33.969, mais 377, o que representa um aumento de 1,1%.

O número de casos recuperados subiu de 20.323 para 20.526, mais 203.

Há 475 doentes internados, mais 47 em relação a ontem. 64 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, mais seis face a quinta-feira.

No Relatório de Situação divulgado esta sexta-feira, há, desde 1 de janeiro, um total de 334.923 casos suspeitos, dos quais 1.636 aguardam os resultados das análises e 299.318 testes que deram negativo.

A região Norte é a que regista o maior número de casos (16.834 - mais 15) e mortos (803 - mais 2). No Centro há 3.789 casos (mais 19) e 244 óbitos (mais 4), enquanto que na região de Lisboa e Vale do Tejo registam-se 12.473 casos (mais 336) e 387 vítimas mortais (mais 4). Seguem-se o Algarve (380 casos - mais 4 - e 15 mortos), os Açores (140 casos - mais 2 - e 15 mortos), o Alentejo (263 casos - mais 1 - e 1 morto) e a Madeira, com 90 casos.

Os casos confirmados:

393 meninos e 362 meninas com menos de 10 anos;

1.180 jovens entre os 10 e os 19 anos;

2.113 homens e 2.497 mulheres entre os 20 e 29 anos;

2.366 homens e 2.860 mulheres entre os 30 e 39 anos;

2.422 homens e 3.271 mulheres entre 40 e os 49 anos;

2.265 homens e 3.299 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.705 homens e 1.953 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.261 homens e 1.406 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

1.509 homens e 3.117 mulheres com mais de 80 anos.

No que diz respeito aos óbitos:

1 homem e 1 mulher entre os 29 e os 39 anos;

1 mulher entre os 30 e os 39 anos;

10 homens e 7 mulheres entre os 40 e os 49 anos;

31 homens e 15 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

87 homens e 43 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

168 homens e 112 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

424 homens e 565 mulheres com mais de 80 anos.

Os dados da DGS precisam que o concelho de Lisboa é o que regista o maior número de casos de infeção pelo novo coronavírus (2.555), seguido por Vila Nova de Gaia (1.580), Porto (1.401), Sintra (1.521), Matosinhos (1.285), Braga (1.233) e Loures (1.172)