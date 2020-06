A prestigiada revista científica "The Lancet", que em maio publicou um estudo sobre os perigos da hidroxicloroquina no tratamento de doentes com Covid-19, reconhece que existem dúvidas sobre a veracidade da investigação.

Três dos quatro autores do artigo admitiram erros e retrataram-se. A empresa que recolheu os dados está agora sob suspeita.