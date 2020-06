Contra as previsões, a taxa de desemprego nos Estados Unidos registou uma descida inesperada para 13,3%. Sinal de recuperação da maior economia mundial, os dados indicam que foram criados 2,5 milhões de empregos no mês passado.

No resto do planeta, a pandemia do novo coronavírus resultou na perda de milhões de empregos e obrigou as famílias a viver em pobreza extrema.