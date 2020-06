É um cenário mais pessimista do que as previsões do FMI ou da Comissão Europeia. O Governo diz que a economia portuguesa vai cair 6,9% em 2020 e recuperar 4,3% no próximo ano.

Já o desemprego deverá atingir os 9,6% este ano e 8,7% em 2021.

São dados conhecidos na noite de sábado, através do Plano de Estabilização Económica e social, que têm em conta o impacto da crise provocada pelo novo corona vírus.