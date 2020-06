Governo e Ministério da Saúde divulgam dados diferente sobre casos e mortes por Covid-19 no Brasil

O Governo brasileiro divulgou dados contraditórios sobre a situação da covid-19 no país. O ministério da saúde avançou que já foram registadas 37 mil 312 vítimas mortais, ou seja mais 1382 nas últimas 24 horas.

O site oficial do Governo indica 525 mortes, ou seja, menos cerca de 800 do que a lista enviada aos jornalistas pelo ministério da saúde.

O Brasil é o segundo país do mundo com mais casos registados e o terceiro com mais mortos, devido à doença.

Covid-19: Bolsonaro não quer divulgar dados acumulados para evitar inconsistências

Veja também: