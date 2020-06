O Governo deve apresentar já esta terça-feira o orçamento suplementar.

Esta alteração ao orçamento em vigor, imposta pela pandemia, tem de acomodar a resposta à crise económica e social. É um balão de oxigénio de cinco mil milhões de euros para fazer o país regressar ao crescimento económico.

Com destaque para três áreas-chave: o emprego, com o novo regime de lay-off, por exemplo; a saúde, com contratação de quase três mil profissionais; e habitação, com um reforço do arrendamento acessível.