Covid-19: 283 dos 310 novos casos foram registados em Lisboa e Vale do Tejo

A secretária de Estado Adjunta e da Saúde sublinha que os números confirmam a tendência dos últimos dias, em que 90% dos casos de novas infeções estão centradas em cinco concelhos da área metropolitana de Lisboa.

De acordo com o boletim da situação epidemiológica em Portugal, dos casos reportados nas últimas 24 horas, 91,2% registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo, região que na terça e na quarta-feira já tinha concentrado 92% das infeções, 78% das infeções na segunda-feira, 75% das infeções no domingo e 90% no sábado.

Dos 310 novos casos registados, Lisboa e Vale do Tejo concentra 283, a região Norte 19, o Centro quatro, o Alentejo três e a Região Autónoma dos Açores voltou a registar um novo caso.Não foram reportadas novas infeções no Algarve (que continua com 391 casos), nem na Madeira (90).

Em relação aos óbitos, desde quarta-feira foram registados mais sete mortos (mais dois do que na quarta-feira), para um total de 1.504 desde o início da contagem em Portugal.

Lisboa continua a ser o concelho com mais casos, num total de 2.789, mais 38 do que na quarta-feira. Também na Área Metropolitana de Lisboa (AML), Sintra, que é o segundo concelho com mais casos e contabiliza agora um total de 1.802, voltou a ultrapassar Lisboa na contagem diária de novas infeções, tendo sido reportadas mais 48.

Ainda na AML, Loures tem 1.352 casos (+21), a Amadora está com 1.152 (+21), Odivelas com 745 (+10), Cascais com 681 (+15), Oeiras com 530 (+9), Vila Franca de Xira permanece com 525 (não foram reportados novos casos desde quarta-feira), Almada com 488 (+7) e o Seixal com 480 (+7).