Covid-19: Açores novamente sem casos após regresso ao continente de militar infetado

Os Açores estão novamente sem casos ativos de Covid-19, depois de o militar infetado que chegou à região na quarta-feira ter regressado ao continente, informou a Autoridade de Saúde regional.

"Relativamente ao caso positivo ontem diagnosticado, o mesmo foi, por decisão do ramo das Forças Armadas no qual presta serviço, transferido da ilha Terceira para território continental, onde reside, com vista à continuidade do seu processo de recuperação da infeção por covid-19 e à sua respetiva substituição no contingente militar", informa a autoridade no seu comunicado diário.

Dos restantes sete passageiros do voo que transportou o militar, que tiveram resultado negativo no teste laboratorial para SARS-CoV-2, cinco "foram também, por decisão do respetivo ramo das Forças Armadas, transferidos para o continente, onde residem, e dois permanecem na ilha Terceira, onde deverão cumprir a sua quarentena, um no domicílio e outro na base militar".

Já o passageiro que desembarcou em São Miguel teve resultado negativo para SARS-CoV-2 em diagnóstico laboratorial e permanece em quarentena nas instalações militares.

Nas últimas 24 horas, acrescenta a autoridade, foram realizadas 307 análises nos dois laboratórios de referência da região, não tendo sido descortinados novos casos positivos de Covid-19.

Os Açores não apresentam neste momento qualquer caso positivo ativo de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, sendo que até à data foi detetado um total de 147 casos na região: 130 recuperaram, 16 morreram, e um voltou ao continente.