Com a taxa de mortalidade acima dos 50%, o Brasil é já o segundo país do mundo com mais casos e o terceiro com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus.

Há mais de dois meses que os números não param de aumentar e São Paulo continua a ser o foco da pandemia. Só nas últimas 24 horas, mais de 1.200 pessoas morreram e foram registados quase 33 mil novos casos da doença.