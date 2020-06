Desportivo das Aves com testes negativos antes de visitar Tondela

Os futebolistas do Desportivo das Aves testaram negativo na sétima bateria de despistagem à covid-19, realizada na véspera da visita de hoje ao Tondela, confirmou à agência Lusa fonte do lanterna-vermelha da I Liga.

Na Beira Alta, o treinador Nuno Manta Santos voltará a contar com o médio brasileiro Luiz Fernando e o avançado Rúben Macedo, que cumpriram castigo no desaire caseiro frente ao Belenenses SAD (2-0) na sexta-feira, ao contrário do jogador que acusou positivo ao novo coronavírus, cuja identidade foi preservada pelo clube, e mantém-se em isolamento.

Os avenses voltaram a falhar na terça-feira a obrigação de demonstrar a inexistência de dívidas salariais a jogadores e treinadores nos meses de março e abril junto da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, que remeteu o processo para o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, tal como tinha sucedido em 03 de abril.

A SAD liderada pelo chinês Wei Zhao justificou o incumprimento entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020 com a paralisação da atividade económica na China, motivada pela pandemia de covid-19, mas assistiu às rescisões unilaterais do guarda-redes francês Quentin Beunardeau e do avançado brasileiro Welinton Júnior, numa reincidência que pode significar cinco a oito pontos de penalização na luta pela manutenção na I Liga.

O Desportivo das Aves, 18.º e último colocado, com 13 pontos, 12 abaixo da zona de salvação, visita hoje o Tondela, na 14.ª posição, com 26, às 21:15, no Estádio João Cardoso, num encontro da 26.ª jornada com arbitragem de Rui Oliveira, da associação do Porto.