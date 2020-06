EUA ultrapassam os 2 milhões de casos de Covid-19. Quase 1.100 mortos nas últimas 24 horas

Os Estados Unidos registaram 1.082 mortos devido à Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total para 112.833 mil óbitos desde o início da pandemia, segundo a contagem realizada pela Universidade Johns Hopkins.

Os EUA ultrapassaram os 2 milhões de infetados, continuando a ser de longe o país com mais casos no mundo.

O país continua a registar cerca de 20.000 novos casos diariamente. Com meio milhão de testes realizados por dia, o país é neste momento o país com maior triagem, per capita.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 413 mil mortos e infetou quase 7,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.497 pessoas das 35.600 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.