Em Itália, a primeira nação europeia a ser atingida pela pandemia de coronavírus, o chefe do Governo, Giuseppe Conte, e vários ministros, vão ser ouvidos pela Procuradoria de Bérgamo, no âmbito de uma investigação sobre a gestão do surto de Covid-19, que matou mais de 34.000 pessoas no país.

O primeiro-ministro italiano diz que não está preocupado e que o Governo fez o melhor que pode, dadas as circunstâncias.