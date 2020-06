Gestão do surto de coronavírus em Bérgamo está a ser investigada

Esta sexta feira, no Palácio Chigi, em Roma - sede do Governo italiano -, os procuradores de Bérgamo, que investigam a gestão do surto de Covid-19, em Itália, ouviram o primeiro-ministro, Giuseppe Conte, a ministra dos Assuntos Internos e o ministro da Saúde.

Os membros do executivo e o próprio chefe do Governo, foram ouvidos na qualidade de pessoas informadas sobre os factos e não recai sobre eles, para já, qualquer acusação ou inquérito.

Entretanto, Conte anunciou mais algumas medidas de desconfinamento com aplicação imediata.