No Brasil os números da Covid-19 são cada vez mais dramáticos

O Brasil é o segundo país do mundo com mais casos de contágio da Covid-19 e o terceiro com o maior número de mortes, registou cerca de 41 mil vitimas mortais e mais de 800 mil infetados.

Apesar do avanço voraz da pandemia, foram reabertos os centros comerciais nos estados mais atingidos de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Mas enquanto a profilaxia não chega, o Brasil importa iniciativas ja testadas no estrangeiro e no Rio de Janeiro ja é possivel ir ao

cinema sem sair do carro.