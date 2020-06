Um minuto de silêncio em memória das vítimas da Covid-19 antes de todos os jogos de futebol em Itália

Os jogos de futebol em Itália, na retoma do campeonato e Taça após um interregno de cerca de três meses, vão ser antecedidos de um minuto de silêncio em memória das vítimas do novo coronavírus, anunciou a federação.

Este momento de homenagem será observado já esta sexta-feira antes do início do Juventus-AC Milan, da segunda mão das meias-finais da Taça de Itália, que é o primeiro jogo a decorrer desde a suspensão que ocorreu no início de março, devido à pandemia de Covid-19.

O último jogo realizado foi o Sassuolo-Bréscia (3-0), em 9 de março, e nos três meses seguintes a essa partida, todas as competições foram interrompidas em Itália, um dos países mais atingido pela pandemia, com mais de 34.000 mortes.

Um minuto de silêncio também será observado antes das partidas da próxima jornada da Série A, que será realizada de 22 a 24 de junho, e antes do início dos jogos da próxima ronda da Série B, bem como dos encontros do play-off da Série C.