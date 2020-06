Uma morte e 270 novos casos de Covid-19 em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta sexta-feira a existência de 1.505 mortes e 36.180 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.504 para 1.505, mais uma, enquanto o número de infetados aumentou de 35.910 para 36.180, mais 270, o que representa um aumento de 0,7%.

246 DOS 270 NOVOS CASOS EM LISBOA E VALE DO TEJO

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado o maior número de surtos, há 246 novos casos de infeção. Os restantes distribuem-se pela região Norte (mais 17), região Centro (mais 5) e Algarve (mais 2).

O número de casos recuperados subiu de 22.002 para 22.200, mais 198.

NÚMERO DE INTERNADOS VOLTA A AUMENTAR

Há 440 doentes internados, mais 25 em relação a ontem. 73 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, mais três face a quinta-feira.

No Relatório de Situação divulgado esta sexta-feira, há, desde 1 de janeiro, um total de 346.703 casos suspeitos, dos quais 1.486 aguardam os resultados das análises e 309.037 testes que deram negativo.

A região Norte é a que regista o maior número de casos (17.024) e mortos (811). Na região de Lisboa e Vale do Tejo há 14.407 casos e 417 vítimas mortais. Seguem-se a região Centro (3.846 infetados e 246 óbitos), o Algarve (393 casos e 15 mortos), os Açores (143 casos e 15 mortos), o Alentejo (277 casos e 1 morto) e a Madeira, com 90 casos.

DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS POR GÉNERO, IDADE E CONCELHO

Segundo os dados da DGS, 759 vítimas mortais são mulheres e 746 são homens. No que diz respeito a infetados, há, desde o início da pandemia, 15.716 casos positivos do sexo masculino e 20.464 do sexo feminino.

A faixa etária mais afetada pela doença é a dos 40 aos 49 anos (6.058), seguida da faixa dos 50 aos 59 anos (5.873) e das pessoas com idades entre os 30 e os 39 anos (5.657).

Há ainda 5.030 doentes entre os 20 e os 29 anos, 4.722 com mais de 80 anos, 3.853 entre os 60 e 69 anos, e 2.751 entre 70 e 79 anos.

A DGS regista igualmente 897 casos de crianças até aos nove anos e 1.314 jovens com idades entre os 10 e os 19 anos. Há ainda 25 doentes cujo grupo etário é desconhecido.

O concelho de Lisboa é o que regista o maior número de casos de infeção pelo novo coronavírus (2.803), seguido por Sintra (1.839), Vila Nova de Gaia (1.597), Porto (1.414), Loures (1.383), Matosinhos (1.292), Braga (1.256) e Amadora (1.186).

