Peregrinos regressam a Fátima

O Santuário de Fátima acolhe hoje a celebração da Peregrinação Internacional Aniversária de junho, presidida pelo bispo auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar, a primeira com a presença de peregrinos desde o início da pandemia de covid-19.

As cerimónias começaram cerca das 9:00, com o rosário na Capelinha das Aparições, enquanto a missa internacional decorreu no Recinto de Oração, terminando com a tradicional Bênção dos Doentes e a Procissão do Adeus.

Neste período de desconfinamento devido à pandemia da covid-19, o centenário da escultura de Nossa Senhora de Fátima vai ser assinalado hoje com a imagem na exposição comemorativa "Vestida de Branco", entre as 14:30 e as 20:00.

O programa da peregrinação iniciou-se na sexta-feira com o rosário na Capelinha das Aparições, seguindo-se a Procissão das Velas e uma celebração da Palavra no Altar do Recinto de Oração.

O reitor do Santuário de Fátima disse que não esperava uma afluência significativa, mas avisou que se o número de peregrinos não permitir o distanciamento social encerrará o recinto.

A Peregrinação Internacional Aniversária de junho é a segunda do ano pastoral, que está a ser vivido em Fátima sob o tema "Tempo de graça e misericórdia: dar graças por viver em Deus", e assinala a segunda "aparição" aos pastorinhos.

A principal peregrinação anual de Fátima, de 13 de maio, foi realizada em pleno estado de emergência e de forma inédita, sem peregrinos no recinto.As cerimónias com a assistência de fiéis regressaram no dia 30 de maio, no âmbito das medidas de desconfinamento decretadas pelo Governo e que previam o reatamento dos cultos religiosos presenciais.