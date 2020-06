Cinco mil turistas alemães chegaram a Palma de Maiorca

Nas proximas duas semanas, Palma de Maiorca abre portas a cinco mil turistas para uma fase de teste. Quem aterrar não vai precisar de ficar

em quarentena durante 14 dias, terá apenas de cumprir as regras de segurança e distanciamento.

Com este grupo, Espanha quer mostrar aos mercados turísticos europeus a boa situação sanitária das Ilhas Baleares e para isso fez um acordo de cooperação com a Alemanha.

Em Itália as fronteiras com a Suiça já reabriram e em França já foi anunciado o plano para o levantamento total das restrições.

Espanha só vai reabrir as fronteiras no dia 21 de junho, mas arrancou esta segunda-feira com um projeto piloto.