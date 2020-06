Grande Lisboa com 86% dos novos casos de Covid-19

A região da Grande Lisboa continua a registar o maior aumento de casos de infetados com SARS-Cov-2. Num só dia, Sintra confirmou mais 21 casos, Amadora 13, Loures 11 e Cascais 9.

Ao todo, foram diagnosticadas mais 300 pessoas com o novo coronavírus na Região de Lisboa e Vale do Tejo. São 86% do total de casos divulgados esta segunda-feira.

Marta Temido garante que os números de novas infeções já refletem as operações de rastreio que têm sido levadas a cabo na Região de Lisboa e Vale do Tejo.

Entre 30 de maio e 6 de junho foram realizados 14.117 testes, dos quais 5,1% testaram positivo.