Novo surto de Covid-19 na China já fez mais de 100 infetados

A China está de novo em alerta. Um novo surto no maior mercado de Pequim levou as autoridades a isolar mais de 20 bairros da cidade.

Foram encontradas 40 amostras do novo vírus, algumas em tábuas de corte de salmão importado. A descoberta levou a china a suspender as importações de salmão da Europa.

O diretor da OMS afirma que a dimensão do surto está a ser investigada. O responsável pelo programa de emergências sanitárias diz que a organização tem estado em "contacto próximo" com as autoridades chinesas e apela a que todas as informações sejam partilhadas.