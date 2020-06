Nos meses de maio e junho foram realizados em média mais mil testes na região de Lisboa e Vale do Tejo do que em abril.

A ministra da Saúde confirma que o país atingiu no domingo a marca de um milhão de testes realizados. No total, 6,5% dos casos testaram positivo.

Portugal regista 1.520 mortes relacionadas com a covid-19, mais três do que no domingo, e 37.036 infetados, mais 346, segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).