Quinze dias depois do resto do país, a reabertura dos centros comerciais na Área Metropolitana de Lisboa

Reabriram esta segunda-feira os centros comerciais e a lojas com mais de 400 metros quadrados na Área Metropolitana de Lisboa.

A reabertura ocorrre 15 dias depois do resto do país devido ao elevado número de casos que têm surgido diariamente na região de Lisboa e Vale do Tejo.