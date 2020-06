Estão confirmados 16 casos de contágio pelo novo coronavírus numa festa ilegal que, na semana passada, juntou cerca de 100 pessoas em Lagos. Dois deles, com 39 e 27 anos, estão internados. Todos os outros estão em isolamento, incluindo duas crianças de 11 e de 7 anos.

As autoridades de saúde estão preocupadas com este novo foco de infeção e pedem a quem tenha estado no evento para contactar os serviços de saúde.

O promotor da festa foi notificado, mas não multado.