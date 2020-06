Ligações aéreas com o Brasil podem ser canceladas

As ligações aéreas de Portugal com o Brasil poderão vir a ser canceladas. O Governo promete seguir as regras que forem decididas em conjunto pelos países da União Europeia.

A Agência Europeia de Prevenção da Doença deverá elaborar até ao final deste mês uma lista de países aos quais deverão ser barradas as ligações aéreas. Os critérios terão por base a situação epidemiológica de cada região.

Desde que Portugal limitou a circulação aérea entraram no país cerca de 8.800 passageiros vindos do Brasil.