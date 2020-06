A China registou nos últimos dias mais de uma centena de casos de Covid-19. O maior surto em quase dois meses está a preocupar as autoridades e já levou à implementação de medidas radicais na capital.

Mais de 20 bairros foram isolados, os serviços não essenciais foram suspensos e as escolas encerradas.

Este surto terá tido origem no maior mercado de Pequim. As autoridades de saúde dizem ter encontrado amostras do novo vírus nas bancadas de tratamento de salmão importado.