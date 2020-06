Novo foco da Covid-19 em Lagos: autarca diz que devem evitar-se riscos desnecessários

O presidente da Câmara Municipal de Lagos, Hugo Miguel Marreiros, fez um novo apelo e sublinhou que o tempo ainda é de precaução e devem evitar-se riscos desnecessários.

O autarca disse que a necessidade de sair de casa depois de um período longo de confinamento não deve servir de desculpa para a realização de festas ilegais, sem qualquer tipo de prevenção.

Surgiu um novo foco da Covid-19 em Lagos, no Algarve, depois de ter sido realizada uma festa ilegal, há uma semana. A Câmara Municipal diz estar preocupada com o surto, bem como as forças de segurança e as autoridades de saúde.

Em comunicado, a autarquia não especifica quantas pessoas estiveram no evento, mas fala num número elevado.

Ainda não se sabe quantos casos confirmados de coronavírus tem este foco, mas a autarquia assegura que estão a ser feitos testes e a ser determinadas medidas de isolamento.

A festa ilegal decorreu "há alguns dias e juntou um número avultado de pessoas", explica a autarquia em comunicado.

O município acrescenta que as "entidades competentes" estão "a identificar as possíveis cadeias de contágio", para que o foco "fique o mais depressa possível circunscrito".