Pandemia fez portugueses optarem por ter mais dinheiro na conta à ordem

A incerteza provocada pela pandemia está a fazer com que os portugueses optem por ter mais dinheiro nas contas à ordem e apostem menos em aplicações de risco, como fundos e certificados de aforro.

No final de abril, o dinheiro à ordem superava os 66 mil milhões de euros. São mais 4 mil milhões do que no final de 2019, ou seja, mais de 43% do dinheiro dos portugueses está parado no banco.

Já dos fundos de investimento nacionais foram resgatados quase 60 milhões de euros nos primeiros três meses do ano.

As contas à ordem têm a desvantagem da cobrança de comissões de manutenção. Por isso, e também pelas restrições no atendimento presencial durante a pandemia, há cada vez mais portugueses a optarem por serviços bancários online.