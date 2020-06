Em Cinfães, há um morto a registar entre as 57 pessoas infetadas com Covid-19 no lar da Santa Casa da Misericórdia. Trata-se de uma idosa de 92 anos, com outra doença associada, cujo estado de saúde já se estava a agravar há meses.

Entretanto, foi feita a desinfeção, limpeza e higienização do lar. Os utentes foram separados e colocados em dois edifícios distintos. A instituição aguarda ainda o resultado de 32 testes.