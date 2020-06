Familiares dos funcionários infetados do lar de Aljubarrota testados à Covid-19

Os familiares dos 10 funcionários do lar de Aljubarrota, infetados com o novo coronavírus, estão a ser testados, como medida de segurança para prevenir a propagação do vírus na comunidade.

Os testes foram iniciados depois de terem sido registados 2 casos de infeção entre os familiares de funcionários.

Entre utentes e funcionários do lar de Aljubarrota, foram detetados 39 casos.