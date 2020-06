Mais uma morte e 417 novos casos de Covid-19 em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quinta-feira a existência de 1.524 mortes e 38.089 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.523 para 1.524, mais um, enquanto o número de infetados aumentou de 37.672 para 38.089, mais 417, o que representa um aumento de 1,1%.

Há 416 doentes internados, menos 19 em relação a ontem. 67 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, menos dois face a quarta-feira.

O número de casos recuperados subiu de 23.580 para 24.010, mais 430.

325 DOS 417 NOVOS CASOS EM LISBOA E VALE DO TEJO

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado o maior número de surtos, a pandemia atingiu os 15.971 casos confirmados, mais 325 do que na quarta-feira (78% dos novos casos a nível nacional).

Por sua vez, a região Norte continua a registar o maior número de infeções: 17.208 (mais 29). A região Centro contabiliza 3.934 casos (mais 21), seguida pelo Algarve (448 - mais 35) e o Alentejo (295 - mais 7).

Os Açores e a Madeira permanecem sem alterações com, respetivamente, 143 e 90 casos confirmados, sendo que a última região autónoma não regista mortes relacionadas com o novo coronavírus.

Por concelho, Lisboa é o que regista o maior número de casos de infeção (2.979), seguido por Sintra (2.105), Vila Nova de Gaia (1.607), Loures (1.548), Porto (1.414), Amadora (1.336), Matosinhos (1.292) e Braga (1.256).

CASOS POR GÉNERO E FAIXA ETÁRIA

Segundo o boletim da DGS, do total de mortes registadas até hoje, 767 são mulheres e 757 homens.

Por faixa etária, o maior número de mortes regista-se entre as pessoas com 80 ou mais anos (1.025), seguida pela faixa entre os 70 e os 79 anos (293). Entre a população com idades compreendidas entre os 60 e 69 anos há 137 mortes.

Os dados da DGS registam ainda 49 mortes na faixa etária entre os 50 e os 59 anos, 17 entre os 40 e os 49 anos, uma entre os 30 e os 39 anos e duas na faixa etária dos 20 aos 29 anos.

A informação divulgada pela DGS indica que, do total de casos de infeção, 21.435 são mulheres e 16.654 homens.

A faixa etária mais afetada pela doença é a dos 40 aos 49 anos (6.406), seguida da faixa entre os 50 e os 59 anos (6.147) e das pessoas com idades compreendidas entre os 30 e os 39 anos (5.979).