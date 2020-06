OMS está preocupada com a evolução da Covid-19 na Índia. Registados 13 mil novos casos em 24 horas

A Índia proxima-se cada vez mais depressa da Rússia, nas estatísticas da propagação do coronavírus. É o quarto país mais afetado em todo o mundo e, no último balanço, bateu o recorde diário, com mais de 13 mil novas infeções.

A este ritmo prevê-se que atinja o meio milhão de casos, ainda antes do fim desta semana. O Governo de Nova Deli insiste que não vai voltar a impôr o estado de emergência.

Já no continente africano, a África do Sul e o Egito são os países com mais casos contabilizados. Mas também são aqueles onde se têm realizado mais testes e onde os hospitais têm conseguido acolher mais doentes.