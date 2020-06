Surto detetado após festa ilegal em Lagos pode alastrar para outros concelhos do Algarve

As autoridades de saúde mostram preocupação com a possibilidade que o surto de Covid-19 detetato após uma festa ilegal, em Lagos, possa ter alastrado a outros concelhos do Algarve, tais como Portimão, Loulé e Albufeira.

Foram já registados 37 casos de infeção, entre pessoas que estiveram na festa e outras que não participaram no evento mas tiveram contacto com quem marcou presença.