Covid-19: Subiu para 76 o número de infeções relacionadas com a festa de Lagos

O número de pessoas infetadas associadas à festa ilegal de lagos subiu para 76, avançou a delegada-regional de Saúde do Algarve, Ana Cristina Guerreiro. Adiantou também que entre os infetados estão nove crianças com idades entre os zero e os nove anos e há dois doentes que continuam internados.

A delegada de saúde ressalva que nem toda a gente que está infetada esteve presente na festa.