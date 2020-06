O secretário-geral do PCP acusou o Governo de António Costa de não dar resposta à pandemia de Covid-19.

Jerónimo de Sousa pediu um governo de esquerda "patriótico".

As declarações foram feitas este sábado no primeiro de um ciclo de debates para comemorar o centenário do partido, na Baixa da Banheira, na Moita.

O líder do PCP lembrou ainda crise provocada pela governação de direita: "Estamos longe de ver resolvidos os problemas que anos e anos de política de direita criaram".