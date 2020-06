China e Coreia do Sul com novos surtos de Covid-19

Na China e na Coreia do Sul cresce a preocupação com o aumento de novos casos de Covid-19. Pequim está a fazer cerca de 230 mil testes por dia.

A situação é também preocupante em vários países da América Latina.

No Brasil, que já ultrapassou as 50 mil mortes, a polícia teve de esvaziar a praia mais emblemática do Rio de Janeiro.