Mais duas mortes e 292 novos casos de Covid-19 em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou este domingo a existência de 1.530 mortes e 39.133 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.528 para 1.530, mais dois em relação a ontem, enquanto o número de infetados aumentou de 38.841 para 39.133, mais 292, o que corresponde a um aumento de 0,8%.

Há 407 doentes internados, menos 15 em relação a ontem. 69 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, menos um face a sábado.

O número de casos recuperados subiu de 24.906, para 25.376, mais 470.

Confirmados 16 casos de Covid-19 no Santuário de Fátima

Há pelo menos 16 casos positivos de Covid-19 no Santuário de Fátima. O número foi confirmado em comunicado pelo próprio Santuário.

Entre os infetados estão funcionário internos e externos.

O Santuário tomou conhecimento do primeiro caso na sexta-feira e, de imediato, o funcionário e todas as pessoas que tiveram contacto com ele foram isoladas.

DGS manda encerrar 34 bares, cafés e restaurantes em Sintra

Sintra é um dos concelhos do país com mais novos casos de Covid-19.

A PSP encerrou compulsivamente 34 bares, cafés e restaurantes em Queluz e Belas. A proposta da autarquia foi aceite pela Direção-Geral da Saúde que, esta sexta-feira, ordenou o encerramento compulsivo.

António Costa critica festas ilegais: "são comportamentos que só podem dar mau resultado"

O primeiro-ministro criticou este sábado à noite o comportamento de alguns jovens. No caso específico das festas em Carcavelos e em Lagos, António Costa diz que são comportamentos que só podem dar mau resultado.

