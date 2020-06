Tenista Grigor Dimitrov testa positivo à Covid-19

O tenista búlgaro Grigor Dimitrov, número 19 do ranking mundial, anunciou este domingo que testou positivo à covid-19, depois de participar no Adria Tour, em Zadar, na Croácia, um evento de exibição organizado pelo sérvio Novak Djokovic, líder da hierarquia.

Nas redes sociais, o jogador de 29 anos, que já regressou ao Mónaco, local onde habita, revelou que está infetado com o novo coronavírus, um dia depois de ter abandonado o torneio, após perder frente ao croata Borna Coric.

Dimitrov esteve nas duas primeiras etapas do Adria Tour, tendo participado em todos os eventos fora dos courts, como jogos de futebol e basquetebol com os restantes tenistas, incluindo Djokovic, ou em festas em discotecas.

"Quero certificar-se que todas as pessoas com quem tive contacto sejam testadas e tomem a devidas medidas de precaução. Lamento qualquer mal que possa ter causado. Estou em casa e a recuperar", escreveu o búlgaro.