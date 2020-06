Covid-19: Segundo o Ministério da Saúde brasileiro taxa de letalidade no país é de 4,7%

Com quase 1 milhão e 100 mil infetados e depois de ter ultrapassado os 50 mil mortos, o Brasil continua dividido entre os que têm medo da pandemia, e aqueles que, como Jair Bolsonaro, querem o país a funcionar a 100%.

No último balanço oficial foram registados mais de 17 mil novos casos em todo o Brasil.

No Rio de Janeiro, este fim de semana voltou a ter uma subida no números de novas infeções e de mortos. O Governo do estado, anunciou a prorrogação, por mais 15 dias, da proibição da entrada de estrangeiros, de qualquer nacionalidade que não sejam residentes no Brasil ou casados com brasileiros.