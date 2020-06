Mais quatro mortes e 259 novos casos de Covid-19 em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta segunda-feira a existência de 1.534 mortes e 39.392 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.530 para 1.534, mais quatro em relação a ontem, enquanto o número de infetados aumentou de 39.133 para 39.392, mais 259, o que corresponde a um aumento de 0,7%.

Há 424 doentes internados, mais 17 em relação a ontem. 72 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, mais três face a domingo.

O número de casos recuperados subiu de 25.376 para 25.548, mais 172.

164 dos 259 novos casos em Lisboa e Vale do Tejo

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado o maior número de surtos, a pandemia atingiu os 16.926 casos confirmados, mais 164 do que no domingo

Esta subida corresponde a 63% dos novos contágios, a nível nacional.

Morreram dois dos utentes do lar de Aljubarrota

Dois dos utentes do lar da Santa Casa da Misericórdia de Aljubarrota, em Alcobaça, que estavam internados no hospital de Leiria, morreram.

No centro hospitalar estão ainda internadas cinco outras pessoas, uma delas, que tem outros problemas de saúde associados, em estado grave.

CARLOS BARROSO

Mais quatro casos confirmados no surto detetado no IPO de Lisboa

Há mais quatro casos confirmados no surto de Covid-19 detetado no final da semana no Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa.

O surto obrigou à reorganização dos serviços e João Oliveira, presidente do conselho de administração do IPO de Lisboa, confirma que há muitos profissionais de saúde em isolamento e, por isso, fora das escalas dos serviço.

Segunda vaga está a atingir a Coreia do Sul

As autoridades sanitárias do país suspeitam que o novo surto terá surgido num fim de semana alargado, durante o mês de maio.

Os Centros Coreanos de Controlo e Prevenção de Doenças só previam uma nova vaga de Covid-19 para final do ano.