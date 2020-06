Segunda vaga do novo coronavírus está a atingir a Coreia do Sul

As autoridades sanitárias do país suspeitam que o novo surto terá surgido num fim de semana alargado, durante o mês de maio.

Os Centros Coreanos de Controlo e Prevenção de Doenças só previam uma nova vaga de Covid-19 para final do ano.

"Inicialmente tinhamos previsto que a segunda vaga seria no outono ou no inverno, com a descida das temperaturas", explicou Jeong Eun-kyeong, diretora do Centro De Prevenção e Controlo de Doenças.