Covid-19: Realizados testes a todos os colaboradores do Santuário de Fátima

O Santuário de Fátima anunciou esta terça-feira que há registo de 24 positivos à covid-19 na instituição, depois de realizados 334 testes a todos os colaboradores e coralistas daquela organização religiosa.

O caso inicial foi detetado na sexta-feira. A partir desse dia, o santuário começou a testar todos os colaboradores. Num primeiro grupo de 244 surgiram 16 casos positivos e agora, com mais 90 testes, foram identificadas outras oito pessoas doentes. Todos os infetados estão em casa e não há registo de casos graves.

Nem todos os membros do coro vivem em Fátima ou no concelho de Ourém, mas - ainda assim - os números nesta zona já refletem as ondas de choque deste foco de infeção. Na última quinta-feira, Ourém tinha apenas um caso ativo e três em vigilância. Esta terça-feira, os números já subiram para 17 casos ativos e outros 31 sob vigilância.